Паулу Барбоза: "Эдер может забивать больше, ему потребовалось время на адаптацию"

Известный агент Паулу Барбоза считает, что нападающий "Локомотива" Эдер может забивать больше. По его словам, португальский форвард еще адаптируется к чемпионату России.

- Как оцените статистику Эдера? 3 гола в 15 матчах...

– Мы опять же возвращаемся к периоду адаптации. Нужно понимать этот контекст.

Конечно, Эдер может забивать больше. Просто ему потребовалось определенное время. Самое трудное у него уже позади.

– Но ведь и конкуренцию никто не отменял. Есть безоговорочный лидер атак Фарфан (12 голов в сезоне). В строй возвращается Ари.

– Постойте. Но Фарфан ведь не сразу начал забивать. Он тоже прошел период адаптации. Да, в последние месяцы играл отлично. Но как было раньше? Пока он набрал форму, пока сбросил вес – прошло определенное время. Надо быть объективным.

– Но будет ли теперь играть Эдер при таком Фарфане и набравшем форму Ари?

– А я вам задам встречный вопрос. А вдруг кто-то сломается, получит травму? В футболе все бывает, никто не застрахован от повреждений. Клубу, претендующему на чемпионство, нужно как минимум три форварда. (Виталий АЙРАПЕТОВ)