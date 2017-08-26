Паулу Барбоза: "Эдер – креатура Семина"

Португальский агент Паулу Барбоза отметил, что нападающий Эдер поможет "Локомотиву" в этом сезоне. Португалец был арендован железнодорожниками на один сезон у "Лилля" с правом выкупа.

– Поняли, зачем "Локомотив" арендовал Эдера?

– Да. "Локомотиву" нужен был нападающий. Для покупки необходимы определенные средства. А аренда вполне приемлемый вариант.

– Имелись в виду, прежде всего, чисто футбольные качества португальца.

– А что вас смущает? Думаю, Эдер поможет "Локомотиву". В его квалификации я не сомневаюсь. Он реально талантливый футболист. Мне кажется, чемпионат России ему как раз подойдет.

– Почему?

– Скромный парень, без капризов, профессионал. Да, потребуется определенное время на адаптацию. Но он в итоге покажет, на что способен.

– Эдер – классический форвард штрафной?

– Да.

– Мощный, но не очень быстрый?

– Почему? И скорость у него присутствует. Хорошо поставлен удар, он эффективен на втором этаже. Может убегать в контратаки. Так что Эдер – универсальный форвард. Юрий Палыч (Семин. – Прим. "СЭ") сделал верный выбор. Я не удивился, что тренер позвал именно этого нападающего.

– То есть Эдер – креатура именно Семина?

– Конечно! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Барбозы