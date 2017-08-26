Паулу Барбоза: "Эдер – креатура Семина"

Португальский агент Паулу Барбоза отметил, что нападающий Эдер поможет "Локомотиву" в этом сезоне. Португалец был арендован железнодорожниками на один сезон у "Лилля" с правом выкупа.
– Поняли, зачем "Локомотив" арендовал Эдера?
– Да. "Локомотиву" нужен был нападающий. Для покупки необходимы определенные средства. А аренда вполне приемлемый вариант.
– Имелись в виду, прежде всего, чисто футбольные качества португальца.
– А что вас смущает? Думаю, Эдер поможет "Локомотиву". В его квалификации я не сомневаюсь. Он реально талантливый футболист. Мне кажется, чемпионат России ему как раз подойдет.
– Почему?
– Скромный парень, без капризов, профессионал. Да, потребуется определенное время на адаптацию. Но он в итоге покажет, на что способен.
– Эдер – классический форвард штрафной?
– Да.
– Мощный, но не очень быстрый?
– Почему? И скорость у него присутствует. Хорошо поставлен удар, он эффективен на втором этаже. Может убегать в контратаки. Так что Эдер – универсальный форвард. Юрий Палыч (Семин. – Прим. "СЭ") сделал верный выбор. Я не удивился, что тренер позвал именно этого нападающего.
– То есть Эдер – креатура именно Семина?
– Конечно! (Виталий АЙРАПЕТОВ)