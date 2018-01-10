Паулу Барбоза: "Думаю, Дзюба мастеровитее Эдера"

Известный агент Паулу Барбоза не стал комментировать возможный переход Артема Дзюбы в "Локомотив". По его словам, российского форварда было бы легче встроить в игру железнодорожников, чем Эдера.

– А как вам такой сценарий: Эдер уходит из "Локо", а вместо него приходит Дзюба?

– Ну... Этот вопрос же раньше стоял. Так? Конечно, лучше еще и иметь Дзюбу в команде, но как все это решить? Трудно рассуждать со стороны, не зная всей кухни. Получается, мы спекулируем на слухах. Клуб должен рассчитывать на то, что есть здесь и сейчас, а не на то, что могло бы быть.

Конечно, Дзюбу легче встроить в игру железнодорожников. Он русский, знает, все особенности. Но сейчас я не вижу предмета для разговора.

– Дзюба, когда он форме, мастеровитее Эдера?

– Думаю, да. При этом и ему нужна адаптация. (Виталий АЙРАПЕТОВ)