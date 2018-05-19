Паулу Барбоза: "Бешикташ"? Фернандеш хочет продлить контракт с "Локо"

Известный агент Паулу Барбоза выразил надежду, что его клиент Мануэл Фернандеш подпишет новый контракт с "Локомотивом". Ранее в Турции сообщили, что "Бешикташ" хочет вернуть 32-летнего португальца, получившего вызов в сборную Португалии на чемпионат мира-2018​.

– Мануэл, как мы и говорили раньше, хочет подписать новый контракт с "Локомотивом", – сказал Барбоза. – А про "Бешикташ" комментариев давать не хочу.

– Какой срок контракта предлагает "Локомотив"?

– Пока не могу сказать, все детали обсуждаются.

В минувшем сезоне португальский хавбек сыграл в 41 матче во всех турнирах на клубном уровне, забил 14 голов и сделал 6 голевых передач. (Андрей СИЗЯКИН)