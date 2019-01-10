Паулино Гранеро вернулся в ЦСКА через полгода после ухода

Тренер по физподготовке Паулино Гранеро вернулся в ЦСКА. Как сообщает Твиттер армейцев, сегодня он уже принял участие в проведении тренировки на сборах в Кампоаморе.
Гранеро пришел в ЦСКА в 2010 году, перед началом нынешнего сезона он объявил об уходе, заявив, что "пришла пора попробовать что-то новое".
С 2015 по лето 2018 года Гранеро также входил в тренерский штаб сборной России, которой помог дойти до четвертьфинала чемпионата мира-2018.
ЦСКА в таблице РПЛ после 17 туров занимает третье место, на 3 очка отставая от "Краснодара" и на 4 - от "Зенита".
И смотрите, кто с нами 😉 В команду вернулся тренер по физподготовке Паулино Гранеро, который сегодня уже участвовал в проведении занятия! #Кампоамор2019 pic.twitter.com/KWEBRUZypk– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 января 2019 г.
Загрузка...