Паулино Гранеро вернулся в ЦСКА через полгода после ухода

Тренер по физподготовке Паулино Гранеро вернулся в ЦСКА. Как сообщает Твиттер армейцев, сегодня он уже принял участие в проведении тренировки на сборах в Кампоаморе.

Гранеро пришел в ЦСКА в 2010 году, перед началом нынешнего сезона он объявил об уходе, заявив, что "пришла пора попробовать что-то новое".

С 2015 по лето 2018 года Гранеро также входил в тренерский штаб сборной России, которой помог дойти до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

ЦСКА в таблице РПЛ после 17 туров занимает третье место, на 3 очка отставая от "Краснодара" и на 4 - от "Зенита".