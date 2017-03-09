Паулино Гранеро: "Уровень физической подготовки ЦСКА позволяет рассчитывать на успешное выступление в весенней части сезона"

Тренер по физподготовке ЦСКА Паулино Гранеро подчеркнул, что команда выполнила на зимних сборах абсолютно все, что запланировала, информирует клубная пресс-служба. Специалист подчеркнул, что физическая готовность коллектива находится на высоком уровне.

– На сборах перед занятиями футболисты надевали специальные приборы. Более того, игроки выходили с ними и на контрольные матчи. Как называется устройство и в чем его функции?

– Это акселерометр. Комплексный прибор, позволяющий измерить расстояние, которое преодолел игрок за время тренировки, а также множество других показателей.



– О чем именно идет речь?

– О том, например, сколько движений футболист совершил в ту или иную сторону по ходу занятия. Сколько ускорений, разворотов и так далее. Кроме того, из показателей акселерометра видно, с какой скоростью игрок проделывает ту или иную работу. Для нас также немаловажно, что все это можно соотнести с частотой сердечного ритма. После каждой тренировки мы внимательно анализируем данные и получаем полную информацию о состоянии того или иного футболиста.



– Правда ли, что этот прибор разрешен для использования в том числе и в официальных матчах?

– Все верно. Футболистам во время игры они абсолютно не мешают. В Испании, как и в других странах, многие клубы используют акселерометры на протяжении всего сезона.



– В Кампоаморе футболисты ЦСКА проделали очень серьезную работу. Удалось ли команде полностью реализовать всю намеченную программу?

– Мы выполнили абсолютно все, что было запланировано. Очень хорошо проходили и тренировки, и контрольные матчи. Тренерам важно чувствовать, что в период подготовки команда прогрессирует, и мы это видели. У некоторых футболистов порой возникали болевые ощущения, это типичная ситуация при столь высокой интенсивности. Кто-то пропускал занятия, но потом наверстывал упущенное. Главное, что футболисты прекрасно понимали, зачем они все это делают. Всегда говорю игрокам: работать надо с удовольствием. Даже если в какие-то моменты приходится нелегко.



– Известно, что вы самым серьезным образом анализируете каждую тренировку.

– Совершенно верно. Все упражнения, движения, ускорения. И до занятий, и после них подробно общаемся с главным тренером. Он получает всю необходимую информацию о состоянии футболистов.



– Как оцениваете готовность команды к оставшимся матчам?

– Физически команда в полном порядке. Уровень, которого удалось достичь, позволяет рассчитывать на успешное выступление ЦСКА в весенней части сезона.