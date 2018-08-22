Паул Антон: "В России очень сильный и сбалансированный чемпионат"

Новичок "Крыльев Советов" полузащитник Паул Антон заявил, что чемпионат России является сильным и сбалансированным. 27-летний румын подписал с самарским клубом трехлетний контракт 21 августа.

- Для меня важно, что я сейчас нахожусь в "Крыльях", - сказал Антон в интервью клубной пресс-службе. - У меня большое желание помочь команде. Я очень надеюсь, что мы проделаем хорошую работу в этом сезоне, и он сложится для нас удачно. Рад оказаться здесь.

В РПЛ хороший уровень футбола. В этом сезоне лидеры не очень хорошо начали чемпионат, исключая "Зенит", пожалуй. В чемпионате России аутсайдер может обыграть топ-клуб. Я бы сказал, что в России очень сильный и сбалансированный чемпионат.

Антон выступал за "Анжи" с 2017 по 2018 год. В минувшем сезоне он провел 11 матчей в составе махачкалинского клуба, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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