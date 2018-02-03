Пауль Антон: "В детстве хотел стать военным, потому что много играл в Counter-Strike"

Новичок "Анжи" румынский нападающий Пауль Антон в интервью клубной пресс-службе признался, что всегда мечтал стать профессиональным футболистом. Но если бы этого не случилось, он бы попробовал себя в военном деле.

– Единственная детская и самая главная детская мечта – стать профессиональным футболистом. И благодарю бога, что мне удалось достичь высот в этом деле. Но если бы это было невозможным, то я бы хотел быть военным. Почему? Среди моих родственников не было военных. Наверное, потому что в детстве я очень любил играть в Counter-Strike.

В футбол меня привели не родители – они боялись, что это будет отвлекать меня от школы. У меня был сосед на год старше меня, и мы с ним записались в секцию. Потом пришлось сказать родителям, и они смирились.