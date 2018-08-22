Паул Антон о переходе в "Крылья": "Для меня важно, что клуб - один из лидеров по посещаемости"

Новичок "Крыльев Советов" Паул Антон дал интервью клубной пресс-службе.

- "Самара Арена" является прекрасным стадионом, он мне очень понравился. Для меня важно, что "Крылья" сейчас – одни из лидеров по посещаемости, - сказал Антон. - Поддержка болельщиков придает мне сил, и благодаря ей я могу играть лучше и лучше. Атмосфера на "Самара Арене" просто потрясающая.

27-летний полузащитник выступал за "Анжи" с декабря 2017 года. В этом сезоне 27-летний Антон принял участие в двух матчах. Он стал автором первого гола этого розыгрыша чемпионата России, поразив ворота "Урала" (1:0).

Российская премьер-лига: турнирная таблица премьер-лиги,

календарь и результаты матчей, расписание по турам