Патрик Эберт: "В "Спартаке" чувствовал себя великолепно"

Бывший полузащитник "Спартака" Патрик Эберт рассказал о том, что его все устраивало в московском клубе. В данный момент 30-летний футболист является свободным агентом и тренируется по индивидуальной программе в Германии.

- Вот уже около трех недель я тренируюсь в Берлине, - цитирует Bild Эберта. – Я сам из этого города, поэтому я нахожусь сейчас здесь. "Герта" – это клуб, который живет у меня в сердце. Я нахожусь без команды, так как почти два года был травмирован. Но руководство "Райо Вальекано" вело очень корректно по отношении ко мне. Есть целый ряд клубов, которые интересуются мной, но я хочу подписать контракт с той командой, где смогу чувствовать себя своим.

В "Спартаке" и командах из Испании я чувствовал себя великолепно. Я смог познакомиться с другими культурами и языками. Против того, чтобы играть за границей, ничего не имею.