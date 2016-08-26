Пашинин не смог провести тренировку "Локомотива" из-за болезни

И.о. главного тренера "Локомотива" Олег Пашинин не смог провести сегодняшнюю тренировку из-за болезни. Вместо него практическое занятие провел один из помощников Саркис Оганесян. Будет ли Пашинин руководить командой в матче 5-го тура чемпионата России с "Краснодаром", выяснится завтра. Встреча "Краснодар" – "Локомотив" пройдет в воскресенье (начало – в 19.15 по московскому времени). (Иван ОРЕХОВ, Ярослав СУСОВ)