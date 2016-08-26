Пашинин не смог провести тренировку "Локомотива" из-за болезни

И.о. главного тренера "Локомотива" Олег Пашинин не смог провести сегодняшнюю тренировку из-за болезни. Вместо него практическое занятие провел один из помощников Саркис Оганесян. Будет ли Пашинин руководить командой в матче 5-го тура чемпионата России с "Краснодаром", выяснится завтра. Встреча "Краснодар" – "Локомотив" пройдет в воскресенье (начало – в 19.15 по московскому времени). (Иван ОРЕХОВ, Ярослав СУСОВ)
crazysun78
"...Олег Пашининне смог провести сегодняшнюю тренировку из-за болезни...." ну так то кто бы сомневался, откуда там здоровые-то???... ))))))) PS. походу с курбаном договорились... всех остальных на больничный... ))))
14:18
grroznyi85
Эта болезнь называется Семин?)))
13:23
sidnet78
обойдётесь без бердыева, а то 2 главных тренера в клубе-как то много. вам и сёмина хватит
13:20
футбол2018
Столичное кидалово!!!
13:02
Солитон Оренбург
а вот и призрак курбанчика замаячил в темноте
12:00
Platinum1991
Для Локомотива самый лучший вариант с приглашением Курбана Бердыева! Он на долгие годы может обеспечить Локомотиву лидерские позиции в российском футболе! Медали! Кубки! Европу! Пусть в Локомотиве не теряют время и приглашают Курбана Бердыева! А успех Ростова против Аякса - это ПОЛНОСТЬЮ ЗАСЛУГА Курбана Бердыева! Даже в таких антифутбольных условиях Курбан Бердыев смог обеспечить результат! Пашинин слабый тренер и не потянет Локомотив! Пусть Олег Пашинин работает в штабе Курбана Бердыева и набирается футбольного опыта и мудрости на перспективу! Кандидатура Курбана Бердыева для Локомотива даже ЛУЧШЕ, чем ПАЛЫЧА! Пусть Палыч не обижается, но Курбан Бердыев даст Локомотиву больше и лучше, чем ПАЛЫЧ!!! Это я вам ГАРАНТИРУЮ! Однозначно!!! Тише товарищи! Ваше слово товарищ ГЕРКУС!
11:37