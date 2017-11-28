Пашалич забил самый поздний гол с игры в истории чемпионата России

Спартаковец Марио Пашалич забил третий гол в ворота "Зенита" на восьмой добавленной минуте матча 18-го тура чемпионата России. Это самый поздний гол с игры в истории турнира. В 2000 году Андрей Гашкин отличился на 11-й компенсированной минуте, а в 2011-м Веллитон – на 10-й. Однако оба футболиста реализовали 11-метровые удары. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые поздние голы в чемпионатах России