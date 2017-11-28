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Пашалич забил самый поздний гол с игры в истории чемпионата России


Спартаковец Марио Пашалич забил третий гол в ворота "Зенита" на восьмой добавленной минуте матча 18-го тура чемпионата России. Это самый поздний гол с игры в истории турнира. В 2000 году Андрей Гашкин отличился на 11-й компенсированной минуте, а в 2011-м Веллитон – на 10-й. Однако оба футболиста реализовали 11-метровые удары. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые поздние голы в чемпионатах России

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Минута

12.11.2000

Андрей ГАШКИН

Торпедо

Анжи (д) – 2:1

90+11’

07.08.2011

ВЕЛЛИТОН

Спартак

Терек (г) – 4:2

90+10’

15.05.2014

Дмитрий КОМБАРОВ

Спартак

Динамо (д) – 3:2

90+8’

27.11.2017

Марио ПАШАЛИЧ

Спартак

Зенит (д) – 3:1

90+8’

06.11.2005

Денис КОЛОДИН

Динамо

ЦСКА (д) – 1:2

90+7’

18.10.2015

Магомед МИТРИШЕВ

Терек

Кр.Советов (г) – 2:0

90+7’

27.04.2017

Арсен ХУБУЛОВ

Анжи

Томь (д) – 3:3

90+7’
Спартак М - Зенит

 

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