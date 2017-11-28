Пашалич забил самый поздний гол с игры в истории чемпионата России

Спартаковец Марио Пашалич забил третий гол в ворота "Зенита" на восьмой добавленной минуте матча 18-го тура чемпионата России. Это самый поздний гол с игры в истории турнира. В 2000 году Андрей Гашкин отличился на 11-й компенсированной минуте, а в 2011-м Веллитон – на 10-й. Однако оба футболиста реализовали 11-метровые удары. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые поздние голы в чемпионатах России
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Минута
|
12.11.2000
|
Анжи (д) – 2:1
|
90+11’
|
07.08.2011
|
Терек (г) – 4:2
|
90+10’
|
15.05.2014
|
Спартак
|
Динамо (д) – 3:2
|
90+8’
|
27.11.2017
|
Спартак
|
Зенит (д) – 3:1
|
90+8’
|
06.11.2005
|
ЦСКА (д) – 1:2
|
90+7’
|
18.10.2015
|
Терек
|
Кр.Советов (г) – 2:0
|
90+7’
|
27.04.2017
|
Томь (д) – 3:3
|
90+7’
.@sportexpress Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#ДербиДвухСтолиц #РФПЛ. 18-й тур. #СпартакЗенит 3:1 90+8' Марио Пашалич pic.twitter.com/knXncxEYCQ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 ноября 2017 г.
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- Динамо Москва (футбол)
- Торпедо М
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