Пашалич - в запасе "Спартака" на матч с "Зенитом"

Стал известен состав "Спартака" на матч 4-го тура чемпионата России против "Зенита". Новичок команды Марио Пашалич попал в заявку на игру и начнет ее на скамейке запасных.

Полностью состав красно-белых выглядит следующим образом: Ребров - Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров - Глушаков, Фернанду - Самедов, Попов, Промес - Луиз Адриану; запасные - Максименко, Кутепов, Тигиев, Щербаков, Таски, Петкович, Ананидзе, Тимофеев, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Зе Луиш.

Игра "Зенит" - "Спартак" начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.