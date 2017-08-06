Пашалич - в запасе "Спартака" на матч с "Зенитом"

Стал известен состав "Спартака" на матч 4-го тура чемпионата России против "Зенита". Новичок команды Марио Пашалич попал в заявку на игру и начнет ее на скамейке запасных.
Полностью состав красно-белых выглядит следующим образом: Ребров - Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров - Глушаков, Фернанду - Самедов, Попов, Промес - Луиз Адриану; запасные - Максименко, Кутепов, Тигиев, Щербаков, Таски, Петкович, Ананидзе, Тимофеев, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Зе Луиш.
Игра "Зенит" - "Спартак" начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.
А вот и наш состав на сегодняшний поединок #ЗенитСпартак! Час до старта! #ВпередСпартак! pic.twitter.com/1C0hgvoB7R– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 августа 2017 г.