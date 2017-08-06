18:54 6 августа | Футбол — РФПЛ

Пашалич - в запасе "Спартака" на матч с "Зенитом"


Стал известен состав "Спартака" на матч 4-го тура чемпионата России против "Зенита". Новичок команды Марио Пашалич попал в заявку на игру и начнет ее на скамейке запасных. 

Полностью состав красно-белых выглядит следующим образом: Ребров - Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров - Глушаков, Фернанду - Самедов, Попов, Промес - Луиз Адриану; запасные - Максименко, Кутепов, Тигиев, Щербаков, Таски, Петкович, Ананидзе, Тимофеев, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Зе Луиш.

Игра "Зенит" - "Спартак" начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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