Пашалич удвоил преимущество "Спартака" в матче против "Тосно"

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич забил второй гол своей команды в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно". На 63-й минуте встречи он отправил мяч в ворота Давида Юрченко после передачи хавбека красно-белых Фернанду.

Отметим, что этот гол стал для Пашалича вторым в составе "Спартака".

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"