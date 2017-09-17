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14:25 | Футбол — РФПЛ

Пашалич удвоил преимущество "Спартака" в матче против "Тосно"

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Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич забил второй гол своей команды в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно". На 63-й минуте встречи он отправил мяч в ворота Давида Юрченко после передачи хавбека красно-белых Фернанду.

Отметим, что этот гол стал для Пашалича вторым в составе "Спартака".

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

с Зенитом и ЦСКА Тосно убивался, а тут легко удалился в середине первого тайма и имитирует борьбу)) браво, Парфёнов! ждём завтра похожего сценария от Семака)

14:36