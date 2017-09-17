Пашалич удвоил преимущество "Спартака" в матче против "Тосно"

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич забил второй гол своей команды в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно". На 63-й минуте встречи он отправил мяч в ворота Давида Юрченко после передачи хавбека красно-белых Фернанду.
Отметим, что этот гол стал для Пашалича вторым в составе "Спартака".
Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ТосноСпартак 0:2 63' Марио Пашалич pic.twitter.com/5OFfRuluoT– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 сентября 2017 г.
shpasic
с Зенитом и ЦСКА Тосно убивался, а тут легко удалился в середине первого тайма и имитирует борьбу)) браво, Парфёнов! ждём завтра похожего сценария от Семака)
14:36