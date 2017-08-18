Пашалич рассказал, что зарплату отдает родителям

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич признался, что ведет немного скучный образ жизни. Он также добавил, что зарплату отдает родителям.

Напомним, что 22-летний игрок перешел в состав красно-белых из "Челси" на правах аренды. За "Спартак" он провел три матча и забил один гол.

– Честно говоря, веду немного скучный стиль жизни. Многие считают, что странный. Иногда мне нравится быть одному и наслаждаться тишиной. Не тот я человек, который постоянно говорит, стремится общаться.



Люблю ли я машины? Не слежу за марками, не выбираю, какую хочу купить. В том-то и проблема молодых людей: когда они начинают получать неплохие деньги, то их интересами становятся казино, девушки, автомобили… Я не такой. И зарплату отдаю родителям. Конечно, если мне нужны финансовые средства, беру у них. Но я – семейный человек.