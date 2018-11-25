Пас Комбарова, который возмутил весь стадион "Спартака". Ругался даже Глушаков

В конце первого тайма матча 15-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Крылья Советов" защитник красно-белых Дмитрий Комбаров после очередного неудачного навеса вызвал бурю негодования на трибунах. Подключившись к атаке, фланговый игрок с левого края отправил мяч далеко за ворота. После этого на стадионе раздался оглушительный свист.

Претензии Комбарову после новой откровенно неточной передачи предъявил также капитан красно-белых Денис Глушаков. Хавбек в центре чужой штрафной показывал, куда его партнер должен был выполнить заброс. Позже полузащитник успокоился и поаплодировал – видимо, в попытке подбодрить защитника.

Матч с "Крыльями Советов" стал первым для "Спартака" с новым главным тренером Олегом Кононовым. Специалист оставил с капитанской повязкой Глушакова, присутствие которого в команде поставлено под вопрос фанатскими объединениями красно-белых и многими известными болельщиками, а также включил в стартовый состав Комбарова. Это привело к резкому возмущению болельщиков в соцсетях.

"Спартак" – "Крылья Советов": онлайн-трансляция матча

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