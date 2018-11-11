17:03 | Футбол — РПЛ

"Пару месяцев назад мы могли выиграть в Питере и выйти на первое место". "Фратрия" ностальгирует по началу сезона "Спартака"

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"Спартак" проиграл "Уфе" в матче 14-го тура премьер-лиги (0:2) и расположился на девятом месте в турнирной таблице. Объединение болельщиков красно-белых "Фратрия" иронично прокомментировало сложившуюся ситуацию.

- Ретвит, если помните как пару месяцев назад мы хотели / могли выиграть в Питере и выйти на первое место, - сообщается в официальном Твиттере фанатского объединения.

В активе "Спартака" 19 очков после 14 туров. Следующий матч красно-белые проведут дома против "Крыльев Советов".

Уфа - Спартак

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 14-й тур. ЦСКА - "Зенит", прощание Кононова и другие матчи
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