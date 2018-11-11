"Пару месяцев назад мы могли выиграть в Питере и выйти на первое место". "Фратрия" ностальгирует по началу сезона "Спартака"

"Спартак" проиграл "Уфе" в матче 14-го тура премьер-лиги (0:2) и расположился на девятом месте в турнирной таблице. Объединение болельщиков красно-белых "Фратрия" иронично прокомментировало сложившуюся ситуацию.

- Ретвит, если помните как пару месяцев назад мы хотели / могли выиграть в Питере и выйти на первое место, - сообщается в официальном Твиттере фанатского объединения.

RT, если помните как пару месяцев назад мы хотели/могли выиграть в Питере и выйти на первое место pic.twitter.com/wlyNSgEswY – Фратрия (@fratria) 11 ноября 2018 г.

В активе "Спартака" 19 очков после 14 туров. Следующий матч красно-белые проведут дома против "Крыльев Советов".

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