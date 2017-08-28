"Партизан" объявил о подписании контракта с Тошичем

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подписал контракт с "Партизаном", информирует пресс-служба черно-белых. Соглашение с хавбеком рассчитано на три сезона.

Напомним, что в составе белградцев 30-летний серб выступал с 2007 по 2009 год. Помимо этого Тошич играл за "Манчестер Юнайтед", "Кельн" и ЦСКА.

В составе армейцев он провел 182 матча во всех турнирах и забил 37 голов, став трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка.