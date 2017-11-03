Паршивлюк рассказал о том, что его удивило в Ростове-на-Дону

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк подчеркнул, что у него были опасения пред подписанием контракта с клубом. По словам 28-летнего россиянина, у него было несколько вариантов продолжения карьеры. Напомним, что ранее Паршивлюк выступал в составе "Анжи".

– Когда закончился сезон, я сказал агенту и спортивному директору "Анжи", что не останусь в Махачкале. Мне было очень тяжело вдали от семьи, – приводит пресс-служба ростовчан слова Паршивлюка. – Существовало несколько вариантов продолжения карьеры, но в итоге выбрал "Ростов" после беседы с руководством клуба. Да, у меня были опасения, так как это новая команда, новый тренер, но я все равно решился на этот шаг и уверен, что у нас все будет хорошо.

– Что вам, прежде всего, бросилось в глаза в Ростове-на-Дону?

– Стиль вождения. Люди водят, как хотят! Я думал, что после Москвы буду чувствовать себя уверенно за рулем в любом городе мира, но после Ростова уже не знаю, чего ожидать (смеется). Также могу отметить, что люди здесь очень позитивные. Когда случайный прохожий узнает на улице и начинает беседу, то говорит так, как будто мы очень давно знакомы. Все обращаются на "ты".