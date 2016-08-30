Паршивлюк проходит медосмотр в "Краснодаре"

Защитник "Спартака" Сергей Паршивлюк проходит медицинское обследование в одной из клиник Краснодара. Ожидается, что 27-летний футболист подпишет контракт с "Краснодаром". Ранее появилась информация, что воспитанник красно-белых сегодня расторг контракт со столичным клубом.

"А вот и Сергей Паршивлюк проходит врачей в одной известной больнице Краснодара. Ждем трансфер в ФК "Краснодар", – сообщается в твиттере болельщиков "Краснодара".