Паршивлюк проходит медосмотр в "Краснодаре"

Защитник "Спартака" Сергей Паршивлюк проходит медицинское обследование в одной из клиник Краснодара. Ожидается, что 27-летний футболист подпишет контракт с "Краснодаром". Ранее появилась информация, что воспитанник красно-белых сегодня расторг контракт со столичным клубом.
"А вот и Сергей Паршивлюк проходит врачей в одной известной больнице Краснодара. Ждем трансфер в ФК "Краснодар", – сообщается в твиттере болельщиков "Краснодара".
А вот и Сергей Паршивлюк проходит врачей в одной известной больнице Краснодара. Ждем трансфер в ФК "Краснодар" pic.twitter.com/EIEsYOhOzZ– FansKrasnodar (@FansKrasnodar) 30 August 2016
onlywhitespartak
Главное граната сплавить , а паршивлюка можно было попытаться продать , а не бесплатно отдавать
13:39
Жорик Вартанов
осталось Макеева сплавить и можно вздохнуть с облегчением
13:33