13:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Паршивлюк проходит медосмотр в "Краснодаре"

0
0
0
2

Защитник "Спартака" Сергей Паршивлюк проходит медицинское обследование в одной из клиник Краснодара. Ожидается, что 27-летний футболист подпишет контракт с "Краснодаром". Ранее появилась информация, что воспитанник красно-белых сегодня расторг контракт со столичным клубом.

"А вот и Сергей Паршивлюк проходит врачей в одной известной больнице Краснодара. Ждем трансфер в ФК "Краснодар", – сообщается в твиттере болельщиков "Краснодара".

0
0
0

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

onlywhitespartak

Главное граната сплавить , а паршивлюка можно было попытаться продать , а не бесплатно отдавать

13:39

Жорик Вартанов

осталось Макеева сплавить и можно вздохнуть с облегчением

13:33

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ