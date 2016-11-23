Паршивлюк может сыграть с "Ростовом", Менса выбыл до конца года

Накануне "Анжи" провел первую тренировку после матча 14-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:1). Занятие проходило вечером на резервном поле "Анжи Арены" с естественным покрытием.

Защитник Сергей Паршивлюк, замененный в игре с уфимцами из-за травмы спины, работал по индивидуальной программе в тренажерном зале. По словам врачей, игрок может успеть восстановиться к выездной встрече с "Ростовом", которая состоится 27 ноября.

Другой игрок обороны Джонатан Менса в нынешнем году не появится на поле. Ранее ганец получил повреждение, выступая в составе национальной команды. У него диагностирован надрыв связки голеностопа, и легионер будет вынужден воздержаться от тренировок на срок не менее трех недель.

На 23 ноября у "Анжи" запланирована утренняя тренировка и теоретическое занятие после нее. В Ростов-на-Дону команда отправится 26 ноября.