15:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Паршивлюк и Яковлев готовятся к матчу с "Оренбургом"

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"Анжи" готовится в Кратове к матчу 6-го тура чемпионата России против "Оренбурга" в отсутствие шестерых игроков, вызванных в национальные сборные (Маевского, Мкртчяна, Лазича, Бериши, Менсы и Амаду), информирует официальный сайт клуба. Они вернуться в расположение клуба 7 сентября.

В тренировочных занятиях принимают полноценное участие новобранцы Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев. Новичок Иво Иличевич, а также Лоренцо Эбесилио из-за мышечных травм занимаются индивидуально.

Под руководством тренера-реабилитолога продолжают восстанавливаться Мохаммед Рабиу и Али Гаджибеков, у которого после игры с "Рубином" было диагностировано растяжение внутренней связки колена. Батраз Хадарцев, перенесший операцию на ахиллах, продолжает реабилитацию.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_gotovitsja_v_otsutstvie_sbornikov040916/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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