Паршивлюк и Яковлев готовятся к матчу с "Оренбургом"

"Анжи" готовится в Кратове к матчу 6-го тура чемпионата России против "Оренбурга" в отсутствие шестерых игроков, вызванных в национальные сборные (Маевского, Мкртчяна, Лазича, Бериши, Менсы и Амаду), информирует официальный сайт клуба. Они вернуться в расположение клуба 7 сентября.



В тренировочных занятиях принимают полноценное участие новобранцы Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев. Новичок Иво Иличевич, а также Лоренцо Эбесилио из-за мышечных травм занимаются индивидуально.



Под руководством тренера-реабилитолога продолжают восстанавливаться Мохаммед Рабиу и Али Гаджибеков, у которого после игры с "Рубином" было диагностировано растяжение внутренней связки колена. Батраз Хадарцев, перенесший операцию на ахиллах, продолжает реабилитацию.