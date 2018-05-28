Парфенову интересен двухметровый вратарь

Как стало известно "СЭ", сразу несколько клубов проявляют интерес к голкиперу "Казанки" Михаилу Мжельскому. Речь идет о "Сибири", "Химках" и "Урале", который недавно возглавил Дмитрий Парфенов.

В минувшем сезоне 23-летний голкипер провел три матча за фарм-клуб "Локомотива", два из которых отыграл на ноль, а до этого защищал ворота "Анжи-Юниора". Ранее Мжельский, рост которого 203 сантиметра, провел несколько лет в системе "Зенита". В частности, был внесен в список B на Лигу чемпионов-2015/16. (Филипп ПАПЕНКОВ)