Парфенов рассказал, когда приступит к тренировкам Погребняк

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов заявил, что новичок екатеринбуржцев нападающий Павел Погребняк начнет тренироваться по индивидуальной программе в начале октября. 34-летний россиянин присоединился к "шмелям" 29 августа.

- Погребняк в начале октября появится, по крайней мере, по индивидуальному плану, - цитирует ТАСС Парфенова. - Надо, чтобы он хотя бы приехал. Пока он проходит реабилитацию.

Последним клубом Погребняка был "Тосно", в составе которого он выступал с февраля 2018 года. Форвард выиграл Кубок России в составе клуба из Ленинградской области.

Все о чемпионате России - здесь