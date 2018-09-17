21:08 | Футбол — РПЛ

Парфенов рассказал, когда приступит к тренировкам Погребняк

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Главный тренер "Урала"  Дмитрий Парфенов заявил, что новичок екатеринбуржцев нападающий Павел Погребняк начнет тренироваться по индивидуальной программе в начале октября. 34-летний россиянин присоединился к "шмелям" 29 августа.

Погребняк в начале октября появится, по крайней мере, по индивидуальному плану, - цитирует ТАСС Парфенова. - Надо, чтобы он хотя бы приехал. Пока он проходит реабилитацию.

Последним клубом Погребняка был "Тосно", в составе которого он выступал с февраля 2018 года. Форвард выиграл Кубок России в составе клуба из Ленинградской области.

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5574369

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