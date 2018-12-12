Парфенов планирует стажировку на время зимнего перерыва. Варианты - "Атлетико", "Валенсия" и "Ференцварош"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов сказал, что планирует во время перерыва в чемпионате России съездить на стажировку.

- Сейчас какая работа у тренерского штаба?

- Составляем планы на сборы. Они пройдут на Кипре. Смотрим, что нам нужно будет исправить в нашей игре, в чем нужно прибавить, как в целом подготовить команду. Также сейчас есть время съездить на стажировку.

- Какие есть варианты?

- Есть "Атлетико", есть "Валенсия" и есть "Ференцварош", где тренирует мой друг Сергей Ребров, - цитирует Парфенова официальный сайт клуба.

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