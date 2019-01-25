Паредеса нет в протоколе матча "Зенит" – "Спартак"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес не попал в заявку матча 2-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Спартака". Его фамилия отсутствует в протоколе игры. Перед матчем "Зенит" опубликовал состав на игру - там Паредес значился в числе запасных.

Напомним, 24-летний хавбек в ближайшие дни может перейти в "ПСЖ". По сообщениям западных СМИ, аргентинец уже сегодня в Дохе прошел медосмотр.

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