18:10 | Футбол — РПЛ

Паредес вызван в сборную Аргентины. Месси - нет

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Полузащитник "Зенита"  Леандро Паредес вызван в сборную Аргентины, информирует официальный Твиттер этой национальной команды. Вне состава остался нападающий "Барселоны"  Лионель Месси

Заявка выглядит так:

Вратари: Ромеро, Рулли, Армани.

Защитники: Отаменди, Мори, Пеццелья, Каннеманн, Фойс, Тальяфико, Франко, Бустос, Саравиа.

Полузащитники: Аскасибар, Паредес, Ло Чельсо, Васкес, Де Пауль, Перейра, Сальвио, Черви, Батталья, Агуна, Меза, Паласиос.

Нападающие: Павон, Г. Мартинез, Дибала, Икарди, Л. Мартинез, Корреа, Симеоне.

Сборная Аргентины проведет два товарищеских матча в октябре: 11 октября - с Ираком, 16 - с Бразилией.

 

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