Паредес вызван в сборную Аргентины. Месси - нет

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес вызван в сборную Аргентины, информирует официальный Твиттер этой национальной команды. Вне состава остался нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Заявка выглядит так:

Вратари: Ромеро, Рулли, Армани.

Защитники: Отаменди, Мори, Пеццелья, Каннеманн, Фойс, Тальяфико, Франко, Бустос, Саравиа.

Полузащитники: Аскасибар, Паредес, Ло Чельсо, Васкес, Де Пауль, Перейра, Сальвио, Черви, Батталья, Агуна, Меза, Паласиос.

Нападающие: Павон, Г. Мартинез, Дибала, Икарди, Л. Мартинез, Корреа, Симеоне.

#SelecciónMayor El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para los amistosos ante Irak y Brasil en Arabia Saudita. pic.twitter.com/VKORZRh3Wd – Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 28 сентября 2018 г.

Сборная Аргентины проведет два товарищеских матча в октябре: 11 октября - с Ираком, 16 - с Бразилией.