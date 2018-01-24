Паредес работает по индивидуальной программе на сборе "Зенита"

Полузащитник Леандро Паредес тренируется индивидуально на тренировке "Зенита" в Дубае.

Напомним, аргентинец покинул поле в добавленное время первого контрольного матча петербуржцев в 2018 году с "Копенгагеном" (5:0) из-за небольшого повреждения плюсневой кости. Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини назвал травму Паредеса несерьезной. 25 января "Зениту" предстоит следующий товарищеский матч, соперник – "Славия". (Александр МУЙЖНЕК)

Пока остальные работают с мячом, Лео только бегает pic.twitter.com/WaO4GfrxSF – Alexander Muyzhnek (@Muyzhnek) 24 января 2018 г.