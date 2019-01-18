Паредес перейдет из "Зенита" в "ПСЖ", если французы увеличат сумму трансфера на 2-3 миллиона евро

Как стало известно "СЭ", в ближайшее время полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может перейти в "ПСЖ". Переговоры по трансферу 24-летнего аргентинца находятся на завершающей стадии.

На данный момент не решен вопрос о сумме компенсации, которую парижане должны будут выплатить сине-бело-голубым. Клуб из столицы Франции хотел бы остановиться на 35 миллионах евро, а петербуржцы настаивают на увеличении цены до 40 миллионов евро. Скорее всего, стороны сойдутся на 37-38 миллионах евро. (Вячеслав Короткин)

В текущем сезоне Паредес провел 22 матча за "Зенит", забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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