Паредес отметил, что его не пугают холода в Санкт-Петербурге

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес не знает, насколько холодно будет в Санкт-Петербурге зимой, но надеется, что у него не возникнет с этим проблем. Он также добавил, что хотел бы выиграть все возможные трофеи с новой командой.

- Каковы ваши первые впечатления от Петербурга? Не боитесь наступления холодов?

- Впечатления самые хорошие. Главное, что вместе со мной в Петербург переехала моя семья, мы здесь чувствуем себя прекрасно, – приводит пресс-служба "Зенита" слова Паредеса. – Не знаю, насколько холодно будет зимой, но надеюсь, что проблем с этим у меня не возникнет.



- Что для вас главное в жизни и чего мечтаете добиться в футболе?

- Главная ценность для меня - семья. Мои близкие сейчас со мной, поддерживают меня во всем. Жизнь вдали от них была бы гораздо тяжелее. А что касается футбола, то мне хотелось бы выиграть все возможные трофеи с "Зенитом" и со сборной Аргентины.

Напомним, что 23-летний Паредес присоединился к "Зениту" в начале июля. Минувший сезон он провел в "Роме", принял участие в 27 матчах чемпионата Италии, забил три гола и отдал одну результативную передачу.