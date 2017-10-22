18:08 | Футбол — РФПЛ

Паредес не сыграет с "Локомотивом" из-за дисквалификации

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Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес получил желтую карточку в середине второго тайма матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА. Для хавбека она стала четвертой в турнире. Таким образом, он не примет участие в следующей игре премьер-лиги против "Локомотива". На данный момент "Локо" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на 2 очка.

В текущем сезоне Паредес выходил на поле во всех играх чемпионата России, забил 2 гола и сделал 3 передачи.

Также четвертую карточку в сезоне получил хавбек ЦСКА Понтус Вернблум, который не сможет сыграть с "Арсеналом".

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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