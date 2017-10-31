18:16 | Футбол — РФПЛ

Паредес назван лучшим игроком месяца в "Зените"

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Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам октября, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Аргентинский хавбек принял участие в четерех матчах питерцев во всех клубных турнирах, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

Напомним, "Зенит" после первого круга занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 15 играх 29 очков. У занимающего первую строчку "Локомотива" 32 балла. В Лиге Европы сине-бело-голубые после трех туров возглавляют группу L, набрав 9 очков.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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novic

Чем он лучше других?

18:33

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

а остальных худшими, судя по результатам.

18:26

shpasic

потому что не играл против Локо))

18:19