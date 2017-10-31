Паредес назван лучшим игроком месяца в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам октября, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Аргентинский хавбек принял участие в четерех матчах питерцев во всех клубных турнирах, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.
Напомним, "Зенит" после первого круга занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 15 играх 29 очков. У занимающего первую строчку "Локомотива" 32 балла. В Лиге Европы сине-бело-голубые после трех туров возглавляют группу L, набрав 9 очков.
Леандро Паредес – лучший в октябре. И вот, почему 👇 pic.twitter.com/Y3FVrr62mM– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 31 октября 2017 г.
novic
Чем он лучше других?
18:33
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
а остальных худшими, судя по результатам.
18:26
shpasic
потому что не играл против Локо))
18:19