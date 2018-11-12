Паредес на матче финала Кубка Либертадорес. Видео

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес посетил финал Кубка Либертадорес между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" вместо встречи 14-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Напомним, что аргентинские СМИ сообщали, что 24-летний полузащитник мог намеренно получить красную карточку для того, чтобы посмотреть дерби. Однако аргентинец заявлял, что не зарабатывал удаление в матче 13-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:0) специально.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак также заявлял, что разрешил ему поехать домой, провести несколько дней с семьей, потому что такая возможность игроку предоставляется редко.

Паредес выступает за "Зенит" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей в составе сине-бело-голубых, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. В настоящее время игрок находится в расположении сборной Аргентины.

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