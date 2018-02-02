Паредес, Кришито, Иванович и Нобоа занимаются по индивидуальной программе

В турецком Белеке стартовал второй зимний сбор "Зенита". На первой тренировке сине-бело-голубых Леандро Паредес, Доменико Кришито, Бранислав Иванович и Кристиан Нобоа занимаются по индивидуальной программе.
Защитники Кришито и Иванович, досрочно завершившие первый сбор, присоединились к команде после медицинского обследования, полузащитники Нобоа и Паредес продолжают процесс восстановления после небольших повреждений. (Егор БЫЧКОВ)
⚪️🔵 на месте. pic.twitter.com/BAlGggB6Zm– Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 2 февраля 2018 г.