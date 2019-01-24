Паредес и Ригони перед матчем со "Спартаком" устроили состязание штрафных ударов. Видео

Аргентинские футболисты "Зенита" Леандро Паредес и Эмилиано Ригони устроили дуэль штрафных ударов на сборах в Катаре.

По информации французских СМИ, Паредес близок к переходу в "ПСЖ".

25 января "Зенит" проведет контрольный матч против "Спартака" в рамках товарищеского турнира.