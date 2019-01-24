21:45 | Футбол — РПЛ

Паредес и Ригони перед матчем со "Спартаком" устроили состязание штрафных ударов. Видео

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Аргентинские футболисты "Зенита" Леандро Паредес и Эмилиано Ригони устроили дуэль штрафных ударов на сборах в Катаре. 

По информации французских СМИ, Паредес близок к переходу в "ПСЖ"

25 января "Зенит" проведет контрольный матч против "Спартака" в рамках товарищеского турнира.

 

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