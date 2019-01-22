18:36 | Футбол — РПЛ

Паредес и Дзюба - в запасе "Зенита" на матч с "Локомотивом"

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"Зенит" начнет стартовую игру "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Локомотива" без полузащитника Леандро Паредеса и Артема Дзюбы.

Полностью состав выглядит так: Лунев - Анюков, Маммана, Нету, Набиуллин - Эрнани, Краневиттер, Маркизио - Мак, Кузяев - Заболотный.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

 

Зенит - Локомотив

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https://www.sport-express.ru/football/kubok-match-premer/2019/

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