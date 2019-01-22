Паредес и Дзюба - в запасе "Зенита" на матч с "Локомотивом"

"Зенит" начнет стартовую игру "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Локомотива" без полузащитника Леандро Паредеса и Артема Дзюбы.
Полностью состав выглядит так: Лунев - Анюков, Маммана, Нету, Набиуллин - Эрнани, Краневиттер, Маркизио - Мак, Кузяев - Заболотный.
Матч начнется в 20.00 по московскому времени.
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