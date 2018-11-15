Паредес и Дриусси поспорили на исход финала Кубка Либертадорес

Футболисты "Зенита" Леандро Паредес и Себастьян Дриусси заключили пари на исход финального матча Кубка Либертадорес между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт", информирует Ola.

Оба аргентинца являются воспитанниками играющих команд: Паредес – "Хуниорс", а Дриусси – "Плейт".

– Мы с Себой (Дриусси) постоянно спорим на исход финала, – приводит Ola слова Паредеса. – Однажды мы спорили на то, что тот, кто проиграет, должен прыгнуть в снег и лежать в нем пять минут. У меня есть даже видео Себа в снегу. Не могу сказать, на что мы поспорили сейчас, но это очень пикантная ставка.

Напомним, что полузащитник "Зенита" посетил финал Кубка Либертадорес вместо встречи 14-го тура чемпионата России с ЦСКА. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак разрешил ему поехать домой и провести несколько дней с семьей, потому что такая возможность игроку предоставляется редко.

Паредес выступает за "Зенит" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей в составе сине-бело-голубых, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. В настоящее время игрок находится в расположении сборной Аргентины.

Нападающий "Зенита" признался, , что до сих пор переживает за "Ривер Плейт" – клуб, за который он выступал с 2013 по 2017 год.

Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. В текущем сезоне 22-летний аргентинец провел 19 матчей в составе сине-бело-голубых, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

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