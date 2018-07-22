Парамонов подарил свои медали и награды музею "Спартака"

Старейший ветеран "Спартака", олимпийский чемпион Мельбурна Алексей Парамонов передал свои спортивные медали и награды в дар клубному музею. Все новые экспонаты будут выставлены в музее на следующей неделе.

Напомним, что в составе "Спартака" Парамонов провел 13 сезонов (с 1947 по 1959 год), в которых сыграл 302 матча и забил 73 мяча. Он четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка СССР, двукратный серебряный призер чемпионатов СССР, трехкратный бронзовый призер чемпионатов СССР, двукратный финалист Кубка СССР. В составе сборной СССР Парамонов стал олимпийским чемпионом 1956 года, а в составе сборной Москвы – победителем Спартакиады народов СССР 1956 года.

Отметим, что в марте 2016 года во время торжественного открытия музея Алексей Парамонов подарил клубу свою золотую олимпийскую медаль, а чуть позже – футбольный мяч с автографом Николая Старостина, футболку сборной СССР 50-х годов и спартаковскую футболку, посвященную золотому дублю 1958 года.