Бывший защитник "Ростова" Папа Гуйе присоединился к "Актобе" на сборе в Турции, информирует пресс-служба казахстанского клуба. В текущем сезоне сенегалец провел в составе желто-синих пять матчей, не набрав результативных очков. Ранее 32-летний игрок работал под руководством главного тренера "Актобе" Игоря Рахаева в "Металлисте".
Дополнительная информация
http://www.fc-aktobe.kz/index.php/ru/novosti-2/996-papa-guje-prisoedinilsya-k-aktobe-na-uts-v-turtsii
Басист
27Hoax === +++)))
11:35
27Hoax
Ранее 32-летний игрок работал под руководством главного тренера "Актобе" Игорем Рахаевым в "Металлисте".________Наверное сам Папа Гуйе писал эту фразу...
09:31