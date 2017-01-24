Бывший защитник "Ростова" Папа Гуйе присоединился к "Актобе" на сборе в Турции, информирует пресс-служба казахстанского клуба. В текущем сезоне сенегалец провел в составе желто-синих пять матчей, не набрав результативных очков. Ранее 32-летний игрок работал под руководством главного тренера "Актобе" Игоря Рахаева в "Металлисте".