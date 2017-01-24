09:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Папа Гуйе присоединился к "Актобе" на сборе

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Бывший защитник "Ростова" Папа Гуйе присоединился к "Актобе" на сборе в Турции, информирует пресс-служба казахстанского клуба. В текущем сезоне сенегалец провел в составе желто-синих пять матчей, не набрав результативных очков. Ранее 32-летний игрок работал под руководством главного тренера "Актобе" Игоря Рахаева в "Металлисте".

Дополнительная информация

http://www.fc-aktobe.kz/index.php/ru/novosti-2/996-papa-guje-prisoedinilsya-k-aktobe-na-uts-v-turtsii

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Басист

27Hoax === +++)))

11:35

27Hoax

Ранее 32-летний игрок работал под руководством главного тренера "Актобе" Игорем Рахаевым в "Металлисте".________Наверное сам Папа Гуйе писал эту фразу...

09:31

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