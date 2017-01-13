ПАОК интересуется Боли и Шкулетичем

ПАОК проявляет интерес к нападающему "Анжи" Яннику Боли и форварду "Локомотива" Петару Шкулетичу, сообщает "Р-Спорт". В клубе тем самым надеются усилить атакующую линию команды.

Ранее сообщалось о том, что Боли не полетел на сборы с "Анжи" из-за того, что не согласился на снижение зарплаты. Форвард в этом сезоне провел в составе махачкалинцев 11 матчей в чемпионате России, в которых забил два мяча. Шкулетич пропускает сбор "Локо", чтобы найти себе новую команду. За железнодорожников серб отыграл десять матчей, в которых забил два мяча.