16:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ПАОК интересуется Боли и Шкулетичем

0
0
0

ПАОК проявляет интерес к нападающему "Анжи" Яннику Боли и форварду "Локомотива" Петару Шкулетичу, сообщает "Р-Спорт". В клубе тем самым надеются усилить атакующую линию команды. 

Ранее сообщалось о том, что Боли не полетел на сборы с "Анжи" из-за того, что не согласился на снижение зарплаты. Форвард в этом сезоне провел в составе махачкалинцев 11 матчей в чемпионате России, в которых забил два мяча. Шкулетич пропускает сбор "Локо", чтобы найти себе новую команду. За железнодорожников серб отыграл десять матчей, в которых забил два мяча.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170113/1114876722.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ