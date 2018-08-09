Панюков перешел в "Урал" на правах аренды

"Урал" на официальном сайте объявил о переходе нападающего "Зенита" Андрея Панюкова. Арендное соглашение между екатеринбургским и петербургским клубами рассчитано до конца сезона-2018/19.
"Футболист уже присоединился к команде и в ближайшее время будет заявлен за наш клуб. В "Урале" он будет выступать под 20-м номером", – говорится в сообщении пресс-службы уральцев.
В прошлом сезоне 23-летний форвард принял участие в 26 матчах в составе "Зенита-2" в чемпионате ФНЛ, забив 15 мячей. Также на его счету 2 матча в основном составе питерцев, в которых он не отметился результативными действиями.
‼️ОФИЦИАЛЬНО: #ФКУрал арендовал Андрея Панюкова. Подробности 👉https://t.co/gbWcAc4oJJ pic.twitter.com/SYMmhAYhfp– ФК Урал (@FCURAL) 9 августа 2018 г.
Таблица переходов РПЛ //
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