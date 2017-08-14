Панов поздравил "Тосно" с победой над "Локомотивом"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Панов на своей странице в "Твиттере" поздравил "Тосно" с победной над "Локомотивом" (2:0) в матче 6-го тура чемпионата России.

Ранее стало известно, что экс-форвард поддерживает "Спартак" и купил абонемент на игры красно-белых. Напомним, что "Тосно" - клуб из Ленинградской области. Панов же является уроженцем Колпино.

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"