Панов поздравил "Тосно" с победой над "Локомотивом"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Панов на своей странице в "Твиттере" поздравил "Тосно" с победной над "Локомотивом" (2:0) в матче 6-го тура чемпионата России.
Ранее стало известно, что экс-форвард поддерживает "Спартак" и купил абонемент на игры красно-белых. Напомним, что "Тосно" - клуб из Ленинградской области. Панов же является уроженцем Колпино.
Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"
ПОЗДРАВЛЯЮ ФК ТОСНО С ПОБЕДОЙ!!! pic.twitter.com/wAac1F1Uyp– Александр Панов (@hardcorer1975) 13 августа 2017 г.
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Александр Панов (футбол)
- Тосно