Панов поддержал Реброва после поражения "Спартака" от "Зенита"

Бывший нападающий сборной России Александр Панов в своем Твиттере выступил со словами поддержки в адрес вратаря "Спартака" Артема Реброва, который подвергся критике со стороны болельщиков после разгромного поражения красно-белых от "Зенита" (1:5) в матче 4-го тура чемпионата России. Ранее супруга голкипера Екатерина в Инстаграме призвала болельщиков не оскорблять ее и ее мужа.

– Катя, передай поддержку Артему от Панова Александра, – написал Панов. – Он все равно молодец!!! Мы в него верим!!! Удачи ему в следующем матче!!! "Спартак".

Напомним, сам Панов, завоевывавший в составе "Зенита" Кубок России, в день матча между сине-бело-голубыми и "Спартаком" прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике красно-белых. Перед игрой фанаты "Зенита", увидев бывшего игрока команды с символикой принципиального соперника, набросились на него. После инцидента экс-форвард обещал не обращаться в полицию.

Фанаты "Зенита" набросились на Панова // Панов против быдла