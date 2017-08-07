Панов поблагодарил за поддержку после инцидента

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов благодарен за поддержку, оказанную ему после инцидента, случившегося перед матчем 4-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и "Спартаком" (5:1).

Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов.

– Дорогие друзья, благодарю за поддержку, – написал Панов на своей странице в Твиттере. – У меня все в порядке. Атмосфера отличная на стадионе. "Зенит" – с победой, "Спартак" – чемпион!

Напомним, что в день матча бывший футболист прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике красно-белых. Ранее сообщалось, что экс-форвард купил абонемент на фан-сектор спартаковцев.

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Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"