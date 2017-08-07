13:10 | Футбол — РФПЛ

Панов поблагодарил за поддержку после инцидента

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Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов благодарен за поддержку, оказанную ему после инцидента, случившегося перед матчем 4-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и "Спартаком" (5:1).

Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов.

– Дорогие друзья, благодарю за поддержку, – написал Панов на своей странице в Твиттере. – У меня все в порядке. Атмосфера отличная на стадионе. "Зенит" – с победой, "Спартак" – чемпион!

Напомним, что в день матча бывший футболист прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике красно-белых. Ранее сообщалось, что экс-форвард купил абонемент на фан-сектор спартаковцев.

Фанаты "Зенита" набросились на Панова. Как это было (видео)//
Александр Панов: "Спартак" мне близок и дорог, а в этом "Зените" болеть не за кого//
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Millwall82

Никогда не понимал людей пишущих капсом, это что такое? Что бы слепые лучше видели?

15:31

top220

Саня,молодец что не опускаешься до уровня тех дегенератов,что тебя оскорбляли.

15:09

000000000

Дуремар, очнись, не тот допинг принимаешь.

14:58

Levbereg

Это его жизнь. Просто он потерял часть зенитовских болельщиков и никогда не станет своим для спартаковцев. Главное, чтобы в следующий раз в динамовском обличии не пришел))).

14:32

баламошка

Здоровья и счастья ракете.

13:45

Шуваловец

слишком много панова :)) их с лопыревой надо в тандеме выпускать - эффект тот же, а места в два раза меньше занимать будут

13:35

Илья Дьяконов

Клоун

13:31

sidors

Уважаемый болельщик Зенита, увидишь Панова не трогай его, не надо... просто плюнь в его сторону и иди дальше.

13:30

Разбанен досрочно

хоть бы фитнесом занимался и жрал поменьше чтоли... звезда 90-х...

13:27

shpasic

ну, молодец. всё правильно сказал на этот раз)

13:26

wedes

Молодец, Санек. Умеет о себе напомнить в любой ситуации.

13:17