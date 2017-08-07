Панов поблагодарил за поддержку после инцидента

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов благодарен за поддержку, оказанную ему после инцидента, случившегося перед матчем 4-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и "Спартаком" (5:1).
Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов.
– Дорогие друзья, благодарю за поддержку, – написал Панов на своей странице в Твиттере. – У меня все в порядке. Атмосфера отличная на стадионе. "Зенит" – с победой, "Спартак" – чемпион!
Напомним, что в день матча бывший футболист прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике красно-белых. Ранее сообщалось, что экс-форвард купил абонемент на фан-сектор спартаковцев.
Фанаты "Зенита" набросились на Панова. Как это было (видео)//
Александр Панов: "Спартак" мне близок и дорог, а в этом "Зените" болеть не за кого//
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!!– Александр Панов (@hardcorer1975) 7 августа 2017 г.
БЛАГОДАРЮ ЗА ПОДДЕРЖКУ!!!
У МЕНЯ ВСЁ В ПОРЯДКЕ!!!
АТМОСФЕРА ОТЛИЧНАЯ НА СТАДИОНЕ!!!
ЗЕНИТ С ПОБЕДОЙ!!!
СПАРТАК ЧЕМПИОН!!! pic.twitter.com/idbQLQ7nul
Millwall82
Никогда не понимал людей пишущих капсом, это что такое? Что бы слепые лучше видели?
15:31
top220
Саня,молодец что не опускаешься до уровня тех дегенератов,что тебя оскорбляли.
15:09
000000000
Дуремар, очнись, не тот допинг принимаешь.
14:58
Levbereg
Это его жизнь. Просто он потерял часть зенитовских болельщиков и никогда не станет своим для спартаковцев. Главное, чтобы в следующий раз в динамовском обличии не пришел))).
14:32
баламошка
Здоровья и счастья ракете.
13:45
Шуваловец
слишком много панова :)) их с лопыревой надо в тандеме выпускать - эффект тот же, а места в два раза меньше занимать будут
13:35
Илья Дьяконов
Клоун
13:31
sidors
Уважаемый болельщик Зенита, увидишь Панова не трогай его, не надо... просто плюнь в его сторону и иди дальше.
13:30
Разбанен досрочно
хоть бы фитнесом занимался и жрал поменьше чтоли... звезда 90-х...
13:27
shpasic
ну, молодец. всё правильно сказал на этот раз)
13:26
wedes
Молодец, Санек. Умеет о себе напомнить в любой ситуации.
13:17