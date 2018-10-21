21:27 | Футбол — РПЛ

Панов назвал главную проблему "Спартака"

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Бывший нападающий "Зенита", а ныне болельщик "Спартака"  Александр Панов заявил, что в плохих результатах красно-белых виноват селекционный отдел, который не приобрел качественных футболистов в летнее межсезонье.

- Игра оставляет желать лучшего, - сказал Панов в эфире канала "Матч Премьер". - Не хватает солидности. Не видно, что это мощная команда, которая может превзойти соперника. Вина лежит на селекции клуба - не смогли в межсезонье укрепить те или иные позиции, которые явно нуждались в усилении. Купили только Жиго, но он травмировался. Основная проблема - атакующий потенциал, фланги.

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