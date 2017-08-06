Панов гуляет по Питеру в красно-белом. Фото

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Панов перед матчем 4-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и "Спартаком" прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике красно-белых. Ранее сообщалось, что экс-форвард купил абонемент на фан-сектор спартаковцев.
Панов является уроженцем Ленинградской области, он родился в городе Колпино. Нападающий выступал за "Зенит" с 1994 по 1995 год, с 1997-го по 2000-й, а также с 2006 по 2008 год. За это время в составе петербуржцев он провел 123 матча и забил 30 голов.
После завершения карьеры Панов неоднократно говорил о том, что игра красно-белых ему ближе, поэтому он будет поддерживать "Спартак".
Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак", который пройдет в Петербурге, состоится сегодня, 6 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Александр Панов: "Спартак" мне близок и дорог, а в этом "Зените" болеть не за кого
#ДЕНЬМАТЧА!!! pic.twitter.com/m6p2eBabRL– Александр Панов (@hardcorer1975) 6 августа 2017 г.
#МЫДОЛЖНЫСЕГОДНЯПОБЕДИТЬ pic.twitter.com/AWW9uCunlr– Александр Панов (@hardcorer1975) 6 августа 2017 г.
sdsv
Грешно смеяться над больными людьми.
02:01
sergepiter
Колпино - не Ленобл)
17:30 6 августа
SSergey
В питере много болельщиков Спартака, а что тут удивительного, Спартак всю свою долгую история борется за чемпионство и является самым титулованным клубом страны.
17:22 6 августа
sergepiter
Этому иуде только жовто-блакитного флага не хватает в руки и зиги.
17:18 6 августа
sergepiter
Тосно - это не Ленобласть!
17:17 6 августа
Андрей Палыч 1979
Свинья она и в Африке свинья!
16:42 6 августа
Гарик Денисов
Жорик Вартанов__________ какая провинция??? Он может ходить в чём угодно, хоть в клоунском костюме, просто думать надо головой) И Что вы за клуб тогда, если провинция вас имеет?)))
16:27 6 августа
AlexKap7
Там Тосно в Туле уже два забил. А вы тут всё людей обсираете...
16:16 6 августа
AlexKap7
Да блин, дурачьё. То, что ему до сих пор не наваляли, показывает что у вас приличный город, и болельщиков других команд не лупят почём зря. Вам бы гордиться, а вы тут каки изрыгаете...
16:10 6 августа
Левша
Большинство его помнят за 2 гола в Париже,которые не принесли должного результата,благодаря ему же.То,как он не забил Украине в Лужниках,с 2-х метров,головой в пустые ворота,вызывает только смех.Таким смешным футболистом и был чаще всего.... (за 2 гола 26 мая 1999 года отдельное спасибо).Тогда с головой было плохо,сейчас вижу не лучше.
16:06 6 августа
Владо
ФК "Бомжемясо" и его красно-белые сектанты.Браво!Что тут ещё добавить.
15:58 6 августа
Adios Amigos R...
Колпинская ракета уже не 3енитная ракета:) 3.Ы. Смотри, Саня, как бы преждевременный запуск не произошел:))
15:56 6 августа
Жорик Вартанов
Гарик Денисов________ какой пиар??? он что не может ходить в клубной атрибутике? и какое нафиг дерби столиц? еще и самое яркое) вы провинция)))
15:51 6 августа
oleg.bob
У мужика крыша поехала...
15:50 6 августа
GerychZ ✯
Странно, что ребята из Масквабада не пишут про болотные газы в контексте Панова..))
15:50 6 августа
baddy
Молодец Саша! Радимов пугал напрасно. Не надо бояться своих пристрастий.
15:49 6 августа
Zello
Жирный - красава!
15:46 6 августа
bigzhuk1
Не пойму в чем пиар Панова. Он болеет за Спартак и ходит в красно-белом в день матча. Болельщики Зенита ходят в голубом. Что здесь не так-то?))
15:43 6 августа
Гарик Денисов
Панов клоун) Ищет причины напомнить о себе сказав "жёлтенькое" в интервью или нарядившись в красное, перед самым ярким дерби столиц))) С таким пиаром он теряет уважение к себе как игроку творившим историю в матче с Францией....
15:40 6 августа
Пиитерец
Вот оно, истинное лицо Пищевика - тупое, продажное, жирное. Такой тошнотный "болельщик" - лучшая антиреклама ФК "Полуочко".
15:39 6 августа
sm.forever
Уважение нашим людям!!!!!
15:38 6 августа
sars882
да видать в карты проиграл на спор
15:38 6 августа
паоло росси
эволюция человека в свинью)
15:37 6 августа
arbitr57
Панов - уроженец Санкт-Петербурга (Ленинграда), т.к. Колпино часть Санкт-Петербурга, а не Ленинградской области. Писатель заметки - дилетант и раздолбай!
15:35 6 августа
defender_8
Оделся как петушок и рад до смерти. Вообще-то форму надо держать, господин Панов. Как-то неловко за вас.
15:29 6 августа
Vadix
Панов этим снимком и своим отношением к Спартаку вербует питерцев в ряды спартаковских болельщиков. Уважуха ему за это!
15:27 6 августа
alelenkin
Колпино к Лен. Обл. отношения не имеет, а эта "Колпинская торпеда" может болеть за кого хочет - у нас свободная страна.
15:24 6 августа
SpaMan
Millwall82 SpaMan, да лучше нажраться в Лондоне. Чем быть таким как панов. Он в отличии от панова всегда был честен с Зенитом, болельщиками. Как и Саша Кержаков. Вот это настоящий Зенит, как и Спартак это не Онопко, Дзюба или Ловчев (бросил команду в худшее для Спартака время), настоящий Спартак это Черенков, Нетто, Цымбаларь, Тихонов. 15:17 --- Кажется ты путаешь такие вещи как "личное" и "работа". Меня вот в твоем списке нет, я тоже не настоящий? Хотя болею за СпаМ уже больше 20 лет, вот и Панов уже "не работает". Может делать и говорить что хочет.
15:24 6 августа
King's Bounty IX
Молодец ! А бомжи от злости грызут мусорные баки
15:20 6 августа
Nikvolf
Человечек дурачок Что тут обсуждать ? Болеешь за Спартак болей Пиариться то на этом зачем ? Дешевка
15:19 6 августа