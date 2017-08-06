14:23 6 августа | Футбол — РФПЛ

Панов гуляет по Питеру в красно-белом. Фото

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Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Панов перед матчем 4-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и "Спартаком" прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике красно-белых. Ранее сообщалось, что экс-форвард купил абонемент на фан-сектор спартаковцев.

Панов является уроженцем Ленинградской области, он родился в городе Колпино. Нападающий выступал за "Зенит" с 1994 по 1995 год, с 1997-го по 2000-й, а также с 2006 по 2008 год. За это время в составе петербуржцев он провел 123 матча и забил 30 голов.

После завершения карьеры Панов неоднократно говорил о том, что игра красно-белых ему ближе, поэтому он будет поддерживать "Спартак".

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак", который пройдет в Петербурге, состоится сегодня, 6 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Александр Панов: "Спартак" мне близок и дорог, а в этом "Зените" болеть не за кого

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28.9%
Результативной ничьей
15.9%
Нулевой ничьей
1.9%
Крупной победой "Спартака"
6.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
37.6%
74
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (74)
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sdsv

Грешно смеяться над больными людьми.

02:01

sergepiter

Колпино - не Ленобл)

17:30 6 августа

SSergey

В питере много болельщиков Спартака, а что тут удивительного, Спартак всю свою долгую история борется за чемпионство и является самым титулованным клубом страны.

17:22 6 августа

sergepiter

Этому иуде только жовто-блакитного флага не хватает в руки и зиги.

17:18 6 августа

sergepiter

Тосно - это не Ленобласть!

17:17 6 августа

Андрей Палыч 1979

Свинья она и в Африке свинья!

16:42 6 августа

Гарик Денисов

Жорик Вартанов__________ какая провинция??? Он может ходить в чём угодно, хоть в клоунском костюме, просто думать надо головой) И Что вы за клуб тогда, если провинция вас имеет?)))

16:27 6 августа

AlexKap7

Там Тосно в Туле уже два забил. А вы тут всё людей обсираете...

16:16 6 августа

AlexKap7

Да блин, дурачьё. То, что ему до сих пор не наваляли, показывает что у вас приличный город, и болельщиков других команд не лупят почём зря. Вам бы гордиться, а вы тут каки изрыгаете...

16:10 6 августа

Левша

Большинство его помнят за 2 гола в Париже,которые не принесли должного результата,благодаря ему же.То,как он не забил Украине в Лужниках,с 2-х метров,головой в пустые ворота,вызывает только смех.Таким смешным футболистом и был чаще всего.... (за 2 гола 26 мая 1999 года отдельное спасибо).Тогда с головой было плохо,сейчас вижу не лучше.

16:06 6 августа

Владо

ФК "Бомжемясо" и его красно-белые сектанты.Браво!Что тут ещё добавить.

15:58 6 августа

Adios Amigos R...

Колпинская ракета уже не 3енитная ракета:) 3.Ы. Смотри, Саня, как бы преждевременный запуск не произошел:))

15:56 6 августа

Жорик Вартанов

Гарик Денисов________ какой пиар??? он что не может ходить в клубной атрибутике? и какое нафиг дерби столиц? еще и самое яркое) вы провинция)))

15:51 6 августа

oleg.bob

У мужика крыша поехала...

15:50 6 августа

GerychZ ✯

Странно, что ребята из Масквабада не пишут про болотные газы в контексте Панова..))

15:50 6 августа

baddy

Молодец Саша! Радимов пугал напрасно. Не надо бояться своих пристрастий.

15:49 6 августа

Zello

Жирный - красава!

15:46 6 августа

bigzhuk1

Не пойму в чем пиар Панова. Он болеет за Спартак и ходит в красно-белом в день матча. Болельщики Зенита ходят в голубом. Что здесь не так-то?))

15:43 6 августа

Гарик Денисов

Панов клоун) Ищет причины напомнить о себе сказав "жёлтенькое" в интервью или нарядившись в красное, перед самым ярким дерби столиц))) С таким пиаром он теряет уважение к себе как игроку творившим историю в матче с Францией....

15:40 6 августа

Пиитерец

Вот оно, истинное лицо Пищевика - тупое, продажное, жирное. Такой тошнотный "болельщик" - лучшая антиреклама ФК "Полуочко".

15:39 6 августа

sm.forever

Уважение нашим людям!!!!!

15:38 6 августа

sars882

да видать в карты проиграл на спор

15:38 6 августа

паоло росси

эволюция человека в свинью)

15:37 6 августа

arbitr57

Панов - уроженец Санкт-Петербурга (Ленинграда), т.к. Колпино часть Санкт-Петербурга, а не Ленинградской области. Писатель заметки - дилетант и раздолбай!

15:35 6 августа

defender_8

Оделся как петушок и рад до смерти. Вообще-то форму надо держать, господин Панов. Как-то неловко за вас.

15:29 6 августа

Vadix

Панов этим снимком и своим отношением к Спартаку вербует питерцев в ряды спартаковских болельщиков. Уважуха ему за это!

15:27 6 августа

alelenkin

Колпино к Лен. Обл. отношения не имеет, а эта "Колпинская торпеда" может болеть за кого хочет - у нас свободная страна.

15:24 6 августа

SpaMan

Millwall82 SpaMan, да лучше нажраться в Лондоне. Чем быть таким как панов. Он в отличии от панова всегда был честен с Зенитом, болельщиками. Как и Саша Кержаков. Вот это настоящий Зенит, как и Спартак это не Онопко, Дзюба или Ловчев (бросил команду в худшее для Спартака время), настоящий Спартак это Черенков, Нетто, Цымбаларь, Тихонов. 15:17 --- Кажется ты путаешь такие вещи как "личное" и "работа". Меня вот в твоем списке нет, я тоже не настоящий? Хотя болею за СпаМ уже больше 20 лет, вот и Панов уже "не работает". Может делать и говорить что хочет.

15:24 6 августа

King's Bounty IX

Молодец ! А бомжи от злости грызут мусорные баки

15:20 6 августа

Nikvolf

Человечек дурачок Что тут обсуждать ? Болеешь за Спартак болей Пиариться то на этом зачем ? Дешевка

15:19 6 августа