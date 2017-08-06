Панов гуляет по Питеру в красно-белом. Фото

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Панов перед матчем 4-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и "Спартаком" прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике красно-белых. Ранее сообщалось, что экс-форвард купил абонемент на фан-сектор спартаковцев.

Панов является уроженцем Ленинградской области, он родился в городе Колпино. Нападающий выступал за "Зенит" с 1994 по 1995 год, с 1997-го по 2000-й, а также с 2006 по 2008 год. За это время в составе петербуржцев он провел 123 матча и забил 30 голов.

После завершения карьеры Панов неоднократно говорил о том, что игра красно-белых ему ближе, поэтому он будет поддерживать "Спартак".

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак", который пройдет в Петербурге, состоится сегодня, 6 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Александр Панов: "Спартак" мне близок и дорог, а в этом "Зените" болеть не за кого