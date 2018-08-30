Панченко вслед за Глушаковым, Дзагоевым и Дзюбой стал голосом навигатора

"Динамо" сообщило о том, что нападающий бело-голубых Кирилл Панченко стал официальным голосом сервиса для автомобилистов "Яндекс.Навигатор". Ранее пользователи получили возможность установить "озвучку" от полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, хавбека "Спартака" Дениса Глушакова, а в начале августа – от форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

"Мы рады сообщить поклонникам бело-голубых, что Яндекс.Навигатор заговорит голосом динамовского нападающего Кирилла Панченко. Он безошибочно поведет вас по дорогам вашего города к поставленной цели", – отмечается в сообщении.