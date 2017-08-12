Панченко оформил дубль в матче с "Анжи"

Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко забил второй персональный гол в матче 6-го тура чемпионата России с "Анжи". На 75-й минуте форвард реализовал пенальти, который был заработан полузащитником Александром Ташаевым. Отметим, что это взятие ворот стало для Панченко четвертым в премьер-лиге.
Трансляция матча "Анжи" - "Динамо"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #АнжиДинамо 1:3 76' Кирилл Панченко (пенальти) (дубль) pic.twitter.com/xlNsfVgp1e– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 августа 2017 г.
Шалманист
Красава, Кирюха! Так держать!!!
21:43