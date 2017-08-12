21:37 | Футбол — РФПЛ

Панченко оформил дубль в матче с "Анжи"

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Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко забил второй персональный гол в матче 6-го тура чемпионата России с "Анжи". На 75-й минуте форвард реализовал пенальти, который был заработан полузащитником Александром Ташаевым. Отметим, что это взятие ворот стало для Панченко четвертым в премьер-лиге.

Трансляция матча "Анжи" - "Динамо"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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Шалманист

Красава, Кирюха! Так держать!!!

21:43