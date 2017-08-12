Панченко оформил дубль в матче с "Анжи"

Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко забил второй персональный гол в матче 6-го тура чемпионата России с "Анжи". На 75-й минуте форвард реализовал пенальти, который был заработан полузащитником Александром Ташаевым. Отметим, что это взятие ворот стало для Панченко четвертым в премьер-лиге.

Трансляция матча "Анжи" - "Динамо"