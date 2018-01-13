Панченко может вернуться тренировкам с "Динамо" на втором сборе

Главный врач московского "Динамо" Александр Ярдошвили отметил, что нападающий Кирилл Панченко близок к возвращению к тренировкам в общей группе. Форвард восстанавливается после повреждения крестообразных связок коленного сустава.

– Кирилл готовится на сборах по своей программе, относительно близкой к общей группе, но с ограничениями в единоборствах и определенных упражнениях, в которых есть риск, – цитирует ТАСС Ярдошвили. – Работает с тренером индивидуально, затем с командой, потом снова с тренером – так по плану на первом сборе. Ко второму сбору после сдачи тестов будет дополнительно принято решение по его работе в общей группе. Идем поэтапно, к первым матчам будем делать определенные выводы.

Напомним, что повреждение он получил 15 сентября 2017 года в матче чемпионата России против "Арсенала" (0:1). Панченко отыграл в 10 матчах премьер-лиги и забил 4 мяча.