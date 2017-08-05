Панченко и Вандерсон - в стартовом составе "Динамо" на матч с "Амкаром"

Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Амкара" на матч 4-го тура чемпионата России. С первых минут на поле выйдут форварды бело-голубых Вандерсон и Кирилл Панченко. У пермяков в "старте" выйдет полузащитник Александр Рязанцев.

"Динамо": Шунин, Морозов, Хольмен, Шунич, Терехов, Соу, Зотов, Ионов, Ташаев, Панченко, Вандерсон; запасные – Лещук, Нарубин, Рыков, Погребняк, Темников, Белоруков, Бечирай, Соснин, Козлов, Сапета, Луценко, Катрич.

"Амкар": Нигматуллин, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Костюков, Гол, Баланович, Салугин; запасные – Хомич, Вамбольт, Сиваков, Алейников, Мельников, Комолов, Шаваев, Гащенков, Гасилин, Бодул.

Встреча "Динамо" – "Амкар" начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.